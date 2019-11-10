Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de 'kumar ve yasadışı bahise' göz açtırılmıyor
Son Dakika 3. Sayfa Nusaybin'de 'kumar ve yasadışı bahise' göz açtırılmıyor

Nusaybin'de 'kumar ve yasadışı bahise' göz açtırılmıyor

7 saat önce

Nusaybin'de 'kumar ve yasadışı bahis' oynattığı gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

Nusaybin'de 'kumar ve yasadışı bahise' göz açtırılmıyor, System.String[]

Nusaybin'de 'kumar ve yasadışı bahis' oynattığı gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.


Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, yasadışı bahis ve kumar oynattığı tespit edilen iş yerlerine yaptığı operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı.


Nusaybin Polisi, ilçe merkezinde "Yasadışı Bahis ve Kumar Olaylarının Önlenmesi" amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında operasyonlar yaptı. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi hakkında yasal işlem yapılırken bahiste kullanıldığı değerlendirilen malzemelere de el konuldu.


Mardin Emniyet Müdürlüğü tarafından daha önce yapılan açıklamada, Terör Örgütlerin Finans kaynakları olan Yasa dışı Bahis ve Kumar Olaylarının engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtilmişti. - MARDİN

Emniyet Müdürlüğü, Nusaybin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:01 Kaynak: İHA
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