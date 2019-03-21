Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de Kur'an Kursu ve Medrese Temeli Atıldı

Nusaybin'de Kur'an Kursu ve Medrese Temeli Atıldı

1 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 100 kişilik Kur'an kursu ve medresenin temeli atıldı.

Nusaybin'de Kur'an Kursu ve Medrese Temeli Atıldı, System.String[]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 100 kişilik Kur'an kursu ve medresenin temeli atıldı.

İlçeye bağlı Akçatarla Mahallesinde hayırsever Abdulkadir Yıldırım tarafından daha önce yaptırılan Hacı Abdulkadir - Zeynebe Camisinin yanında Hacı Abdulkadir - Feride Kur'an Kursu ve Medrese temeli atıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan temel atma töreninde Nusaybin Müftüsü Usame Anlağan'ın yaptığı duadan sonran AK Parti Mardin Milletvekili Şehmus Dinçel, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar, Mardin Müftüsü İsmail Çiçek, AK Parti Nusaybin İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel ve Nusaybin Belediye Başkan adayı Mehmet Hadi Hamidi Kur'an kursu ve medrese temelini ilk harcı döktü.

Müftü Çiçek, Yıldırım ailesine teşekkür etti. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:33 Kaynak: İHA

AK Parti, Mardin, Nusaybin, Güncel
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