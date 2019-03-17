Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de Mahsur Kalan İneği İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Nusaybin'de Mahsur Kalan İneği İtfaiye Ekipleri Kurtardı

52 dakika önce

Nusaybin'de mahsur kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardıMARDİN - Marin'in Nusaybin ilçesinde, sulama kanalına düştükten sonra çamura saplanarak mahsur kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Nusaybin'de mahsur kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

MARDİN - Marin'in Nusaybin ilçesinde, sulama kanalına düştükten sonra çamura saplanarak mahsur kalan ineği itfaiye ekipleri kurtardı.
Nusaybin'e bağlı Duruca Mahallesi'nde oturan Aziz Atay'a ait inek, sulama kanalı kenarında otlarken, kanala düştü. Yaklaşık 5 saat sonra ineğini almaya giden Atay, ineğini çamura saplanmış halde gördü. Bir süre ineğini saplandığı çamurdan kurtaramaya çalışan Atay, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Nusaybin itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen arama - kurtarma ekipleri ineği saplandığı çamurdan kurtardı. İneğinin kurtarılmasına sevinen Aziz Atay, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 05:35 Kaynak: İHA

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Silivri'de 2 Kardeş Define Ararken Göçük Altında Kaldı 1915 Çanakkale Köprüsü'nde Çalışmalar Tam Gaz Devam Ediyor Türkeş'in Oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş'ten Mansur Yavaş'a Destek: Yanındayız Çalıların Arasında Doğuran Domuz, Ekipleri Harekete Geçirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 18:27:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de Mahsur Kalan İneği İtfaiye Ekipleri Kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]