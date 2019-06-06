Nusaybin'de marketten telefon hırsızlığı güvenlik kamerasında
1 saat önce
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir marketten cep telefonu çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Mardin
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 06:30 Kaynak: AA
'in Nusaybin
ilçesinde bir marketten cep telefonu çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Yenituran Mahallesi Değirmen Sokak
'taki markete alışveriş bahanesiyle giren bir kişi market sahibi M.Ş.T'nin dalgınlığını fırsat bilerek, masadaki cep telefonunu aldı.
Bir süre sonra cep telefonunun masada olmadığını fark eden M.Ş.T iş yerinin güvenlik kamerasını izlediğinde telefonunun çalındığını belirledi. Söz
konusu görüntülerle polise başvuran M.Ş.T, şikayetçi oldu. Polis
ekiplerince cep telefonunu çalan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
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