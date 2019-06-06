Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de marketten telefon hırsızlığı güvenlik kamerasında
Son Dakika Güncel Haber

Nusaybin'de marketten telefon hırsızlığı güvenlik kamerasında

1 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir marketten cep telefonu çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Nusaybin'de marketten telefon hırsızlığı güvenlik kamerasında, System.String[]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir marketten cep telefonu çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Yenituran Mahallesi Değirmen Sokak'taki markete alışveriş bahanesiyle giren bir kişi market sahibi M.Ş.T'nin dalgınlığını fırsat bilerek, masadaki cep telefonunu aldı.
Bir süre sonra cep telefonunun masada olmadığını fark eden M.Ş.T iş yerinin güvenlik kamerasını izlediğinde telefonunun çalındığını belirledi.
Söz konusu görüntülerle polise başvuran M.Ş.T, şikayetçi oldu.

Polis ekiplerince cep telefonunu çalan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 06:30 Kaynak: AA
Değirmen Sokak, Mardin, Nusaybin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Kral Selman'la telefonda görüştü Son dakika! Kocaeli'de 5 işçinin öldüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı Tatile gitmeyen İstanbullular tarihi ve turistik mekanlara akın etti! Kalabalık caddelere taştı Milli Savunma Bakanlığından generallere hakarete suç duyurusu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 19:46:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de marketten telefon hırsızlığı güvenlik kamerasında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]