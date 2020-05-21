Nusaybin'de maske takma zorunluluğuna uyuluyor - Son Dakika

Mardin'de Valilikçe yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesine Nusaybin'de uyuluyor.
Valilikten açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildiğinin duyurulmasının ardından Nusaybin'de cadde ve sokaklarda vatandaşların büyük bölümü maske taktığı görüldü.
Nusaybin Belediyesine bağlı zabıta ekipleri ilçe merkezinde maske denetimlerine başladı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince de maske takılması konusunda Türkçe ve Kürtçe anonslarla uyarı yapılıyor.