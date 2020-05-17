Nusaybin'de maske ve eldivenler için çöp kutusu - Son Dakika

Nusaybin Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve eldiven için çöp kutusu oluşturuldu.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Şehmus Biltekin, ilk etapta belediye binası ve belediyeye bağlı olan dış birimlere atık maske ve eldiven kutuları bırakılarak personele genelge doğrultusunda bilinçlendirme yaptıklarını söyledi.

Vatandaşların kurallara dikkat etmesi uyarısında bulunan Biltekin, şöyle konuştu:

"Burada atık maske ve eldiven kutulara atılarak 72 saat bekledikten sonra görevli tarafından torbanın ağzı sıkıca bağlanarak ikinci bir poşete alınmak suretiyle çöp kutularına atılacaktır. Aynı şekilde vatandaşların da atık durumunda bulunan maske ve eldivenlerini bir poşet içinde 72 saat bekletildikten sonra ikinci bir poşete koyarak evsel atıkların içine atmaları gerekir. Vatandaşlarımızın kullandıkları mask eve eldivenleri gelişi güzel sağa sola, cadde, bahçe, avlu ve parklara atmaması gerekir."