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Nusaybin'de minibüsün çarptığı çocuk öldü

6 dakika önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde minibüsün çarptığı çocuk öldü.

Nusaybin'de minibüsün çarptığı çocuk öldü, System.String[]

Mardin'in Nusaybin ilçesinde minibüsün çarptığı çocuk öldü.

Alınan bilgiye göre, Çatalözü Mahallesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Beyazsu İlkokulu öğrencisi Yusuf Güler'e (8), henüz sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen bir minibüs çarptı.

112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı Güler, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Nusaybin, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:10 Kaynak: AA
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