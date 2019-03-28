Nusaybin'de Öğrenci Servisi Devrildi: 4 Yaralı
56 dakika önce
Mardin'in Nusaybin ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs devrildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs devrildi. Kazada 4 öğrenci hafif şekilde yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Turgutlu Mahallesi öğrencilerini Sıla İlköğretim Okuluna taşıyan Hayrettin Duman yönetimindeki 47 NN 981 plakalı minibüs devrildi. Kaza sonrası bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında minibüste bulunan öğrencilerin tamamı tedbir amacıyla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hafif yaralanan 4 öğrenci ayakta yapılan tedavilerinden sonra taburcu edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:52 Kaynak: İHA
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