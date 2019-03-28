Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de Öğrenci Servisi Devrildi: 4 Yaralı

Nusaybin'de Öğrenci Servisi Devrildi: 4 Yaralı

56 dakika önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs devrildi.

Nusaybin'de Öğrenci Servisi Devrildi: 4 Yaralı, System.String[]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs devrildi. Kazada 4 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Turgutlu Mahallesi öğrencilerini Sıla İlköğretim Okuluna taşıyan Hayrettin Duman yönetimindeki 47 NN 981 plakalı minibüs devrildi. Kaza sonrası bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında minibüste bulunan öğrencilerin tamamı tedbir amacıyla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hafif yaralanan 4 öğrenci ayakta yapılan tedavilerinden sonra taburcu edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:52 Kaynak: İHA

Turgutlu, Mardin, Nusaybin, 3. Sayfa
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