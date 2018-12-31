Nusaybin'de Öğrenci Servisi Devrildi, 8 Yaralı
1 saat önce
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde öğrenci taşıyan servis aracının, kontrolden çıkarak devrildiği kazada 8 öğrenci yaralandı.
MARDİN'in Nusaybin
ilçesinde öğrenci taşıyan servis aracının, kontrolden çıkarak devrildiği kazada 8 öğrenci yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesindeki Tapealtı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası bilinmeyen, Nusaybin merkezde eğitim gören öğrencileri taşıyan servis aracı, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan öğrencileri, yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Nastanesi'ne kaldırdı. Hastanenin acil servisine getirilen öğrencilerin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Mardin
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:32 Kaynak: DHA
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