Nusaybin'de Öğrenci Servisi Devrildi: 8 Yaralı
49 dakika önce
Mardin'in Nusaybin ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 8 öğrenci yaralandı.
Mardin
'in Nusaybin
ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 8 öğrenci yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Nusaybin merkezden aldığı öğrencileri Kocadağ Mahallesi'ne götüren servisin sürücüsü, Tepealtı Mahallesi'nde aniden yola çıkan başka bir araca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu öğrenci servisi devrildi. Kazada, 8 öğrenci yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
(Abdullatif Altunkaynak/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:56 Kaynak: İHA
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