Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de Öğrenci Servisi Devrildi: 8 Yaralı

Nusaybin'de Öğrenci Servisi Devrildi: 8 Yaralı

1 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 8 öğrenci yaralandı.

Nusaybin'de Öğrenci Servisi Devrildi: 8 Yaralı, System.String[]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 8 öğrenci yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin merkezden aldığı öğrencileri Kocadağ Mahallesi'ne götüren servisin sürücüsü, Tepealtı Mahallesi'nde aniden yola çıkan başka bir araca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu öğrenci servisi devrildi. Kazada, 8 öğrenci yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

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