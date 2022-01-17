Nusaybin'de öğrenciler "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izleyecek - Son Dakika

Mardin'in Nusaybin ilçesinde öğrenciler, imzalanan protokolle "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izleyecek

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin ve bir alışveriş merkezinde bulunan sinema salonu işletmecisi arasında protokol imzalandı.

Kaymakam Kayabaşı, yaptığı açıklamada imzalanan protokol gereği Nusaybin'de 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izleyebileceğini söyledi.

Filmi gençlerle buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Kayabaşı, çocukların vatan, millet uğruna şehit olan kahramanların yaşam öykülerini öğreneceklerini belirtti.