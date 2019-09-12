Nusaybin'de öğrencilere yardım

Nusaybin Ticaret Borsası ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımda bulundu.

Misak-ı Milli İlkokulu ve Ortaokuluna gelen Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Aktaş, çanta, ayakkabı ve kırtasiye malzemesinden oluşan yardımı, öğrencilere dağıtılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin ve okul müdürü Selman Yavuz'a teslim etti.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) finans desteği ile bu yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı ve çanta yardımında bulunduklarını söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin de Başkan Aktaş'e katkısından dolayısıyla teşekkür etti.