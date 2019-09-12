Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de öğrencilere yardım
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Nusaybin'de öğrencilere yardım

11 dakika önce

Nusaybin Ticaret Borsası ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımda bulundu.

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Nusaybin Ticaret Borsası ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımda bulundu.

Misak-ı Milli İlkokulu ve Ortaokuluna gelen Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Aktaş, çanta, ayakkabı ve kırtasiye malzemesinden oluşan yardımı, öğrencilere dağıtılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin ve okul müdürü Selman Yavuz'a teslim etti.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) finans desteği ile bu yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı ve çanta yardımında bulunduklarını söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin de Başkan Aktaş'e katkısından dolayısıyla teşekkür etti.

Ümit Çetin, Nusaybin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:32 Kaynak: AA
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