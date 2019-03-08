Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de Öğretmenler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Nedeniyle Konser Verdi

Nusaybin'de Öğretmenler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Nedeniyle Konser Verdi

13 dakika önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi program düzenledi.

Nusaybin'de Öğretmenler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Nedeniyle Konser Verdi, System.String[]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi program düzenledi.

Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde öğretmen ve müzik kursu öğrencilerinden oluşan grup konser verdi. Türkçe - Kürtçe müziklerin dinletildiği konser, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencilerinin folklor gösterisiyle sona erdi.

Programın sonunda Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar'ın eşi Şerife Balıkçılar, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Fatih Yıldırmaz'ın eşi Fadime Yıldırmaz, Emniyet Müdürü Murat Sönmez'in eşi Aybala Sönmez, Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin'in eşi Elif Çetin ve Malmüdürü Özgür Turan'ın eşi Nükhet Turan konser veren öğretmenler ve kadınlara karanfil dağıttı. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:15 Kaynak: İHA

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