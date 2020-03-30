Nusaybin'de öğretmenlerden

Mardin'in Nusaybin ilçesinde öğretmenler yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan video klipte, arasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin'in de yer aldığı öğretmenler, vatandaşların koronavirüse karşı evlerinde kalmaları istendi.

Müdürü Çetin, salgın hastalığı önlemek amacıyla alınan tedbirlere uyulmasının önemine işaret ederek, "30 Nisan'a uzaktan eğitim veriyoruz. O yüzden evde kalmak çok önemli. TRT Eba TV'den derslerimizi takip edeceğiz, ailemizle vakit geçireceğiz ve bol bol kitap okuyacağız." ifadesini kullandı.