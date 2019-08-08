Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de otobüs devrildi: 10 yaralı
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Nusaybin'de otobüs devrildi: 10 yaralı

1 saat önce

Irak-Antalya seferi yapan otobüsün, Mardin'in Nusaybin ilçesi İpek Yolunda devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Nusaybin'de otobüs devrildi: 10 yaralı, System.String[]
Irak- Antalya seferi yapan otobüsün, Mardin'in Nusaybin ilçesi İpek Yolunda devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, dün gece saatlerinde Nusaybin- Kızıltepe karayolu Durakbaşı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Muhammed Vahap yönetimindeki 07032 Irak plakalı otobüs, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 10 kişi bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Nusaybin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı. - MARDİN
Nusaybin, Mardin, Irak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:01 Kaynak: İHA
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