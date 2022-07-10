NUSAYBİN'DE OTOMOBİL İÇİ BOŞ SULAMA KANALINA DÜŞTÜ - Son Dakika
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NUSAYBİN'DE OTOMOBİL İÇİ BOŞ SULAMA KANALINA DÜŞTÜ

10.07.2022 11:08
NUSAYBİN'DE OTOMOBİL İÇİ BOŞ SULAMA KANALINA DÜŞTÜ

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil içi boş sulama kanalına düştü.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil içi boş sulama kanalına düştü. Otomobildeki 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Tepeüstü Mahallesi yakınlarından geçen sulama kanalının üzerinden geçen köprüde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkan 01 P 2153 plakalı otomobil, içi boş olan sulama kanalına düştü. Otomobilin içindeki 4 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, köylülerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, tedbir amaçlı ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, otomobil vinç ve çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NUSAYBİN'DE OTOMOBİL İÇİ BOŞ SULAMA KANALINA DÜŞTÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: NUSAYBİN'DE OTOMOBİL İÇİ BOŞ SULAMA KANALINA DÜŞTÜ - Son Dakika
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