Nusaybin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
1 saat önce
Mardin'in Nusaybin ilçesinden geçen İpek Yolu'nda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Mardin
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:14 Kaynak: İHA
'in Nusaybin
ilçesinden geçen İpek Yolu
'nda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Nusaybin- Kızıltepe
karayolu 5. kilometrede yolun tek şeride düştüğü bölgede motosiklet, önündeki otomobile arkadan çarptı. Kazada ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yoldan geçen sürücüler tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
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