Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de otomobil tır'a çarptı: 2 yaralı
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Nusaybin'de otomobil tır'a çarptı: 2 yaralı

50 dakika önce

MARDİN'de, otomobilin TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Nusaybin'de otomobil tır'a çarptı: 2 yaralı, System.String[]

MARDİN'de, otomobilin TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde, Nusaybin ilçesi İpekyolu'nda meydana geldi. Remzi Rıdvan Kesici yönetimindeki 42 CSZ 69 plakalı otomobil, Metin Özfidan'ın kullandığı 33 CUF 73 plakalı TIR'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobildeki Kesici ile yanındaki kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Nusaybin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:51 Kaynak: DHA
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