Nusaybin'de Oy Kullanmayı Beklerken Kalp Krizi Geçiren Kadın Öldü
1 saat önce
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde oy kullanmak için gittiği okulda, oy kullanmak için beklerken kalp krizi geçiren Şirin Ay (71) yaşamını yitirdi.
MARDİN'in Nusaybin
ilçesinde oy kullanmak için gittiği okulda, oy kullanmak için beklerken kalp krizi geçiren Şirin Ay (71) yaşamını yitirdi.
Nusaybin ilçesine bağlı Çatalözü köyünde oy kullanmak için köy okuluna giden Şirin Ay, sıra beklerken aniden fenalaştı. Yakınları tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Ay'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Şirin Ay, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. - Mardin
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:53 Kaynak: DHA
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