Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de Oy Kullanmayı Beklerken Kalp Krizi Geçiren Kadın Öldü

Nusaybin'de Oy Kullanmayı Beklerken Kalp Krizi Geçiren Kadın Öldü

1 saat önce

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde oy kullanmak için gittiği okulda, oy kullanmak için beklerken kalp krizi geçiren Şirin Ay (71) yaşamını yitirdi.

Nusaybin'de Oy Kullanmayı Beklerken Kalp Krizi Geçiren Kadın Öldü, System.String[]
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde oy kullanmak için gittiği okulda, oy kullanmak için beklerken kalp krizi geçiren Şirin Ay (71) yaşamını yitirdi.

Nusaybin ilçesine bağlı Çatalözü köyünde oy kullanmak için köy okuluna giden Şirin Ay, sıra beklerken aniden fenalaştı. Yakınları tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ay'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Şirin Ay, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. - Mardin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:53 Kaynak: DHA

Mardin, Kalp Krizi, Nusaybin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! 32 İlde Oy Verme İşlemi Sona Erdi Türkiye Sandığa Gitti! Sonuçlar Yine En Hızlı ve Anlaşılır Biçimde Haberler.com'da İYİ Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Emre Kınay, Oyunu Kullandı Erdoğan, Malatya'da 2 Saadet Partili Müşahidin Öldürüldüğü Olay Sonrası Karamollaoğlu'na Taziyelerini İletti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 16:07:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de Oy Kullanmayı Beklerken Kalp Krizi Geçiren Kadın Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]