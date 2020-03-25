Nusaybin'de parklar dezenfekte edildi - Son Dakika

Nusaybin'de parklar dezenfekte edildi
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Nusaybin ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında çocuk parkları dezenfektanlarla temizlendi.
Nusaybin ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında çocuk parkları dezenfektanlarla temizlendi.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçedeki parklar ve çocuk oyun alanlarında dezenfekte çalışması yürüttü.
Ekipler ayrıca, vatandaşları koronavirüse karşı evlerinde kalmaları konusunda uyardı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:06 Kaynak: AA
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