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NUSAYBİN'DE PETROL KEŞFİ SEVİNCİ - Son Dakika

NUSAYBİN'DE PETROL KEŞFİ SEVİNCİ

12.12.2021 14:12

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Suriye sınırına yakın yerde yaptığı petrol keşfi, yöre halkı tarafından sevinçle karşılandı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Suriye sınırına yakın yerde yaptığı petrol keşfi, yöre halkı tarafından sevinçle karşılandı.

TPAO önceki gün, Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 kilometre doğusunda, Suriye sınırına 3,5 kilometre uzaklıkta bulunan 'Günyurdu-1' kuyusunda, 35 gün süren sondaj çalışmaları sonucu 1310 metre derinlikte 11,8 gravitede petrol keşfi yapıldığını açıkladı. Kuyunun üretim testlerine 2 gün önce başlayan TPAO'nun, bu alandaki petrol arama çalışmaları devam ederken, kuyunun bulunduğu kırsal İkiztepe Mahallesi sakinleri, yeni petrol keşfinin sevincini yaşıyor.

Petrol aramasının kendi arazilerinde yapıldığını belirten mahalle muhtarı Mehmet Latif Yenigün, "Bir buçuk ay çalıştıktan sonra yanlarına gittiğimde bana dediler ki 'Yaklaşık 1400 metreden iyi petrol çıktı'. Böyle deyince köy namına şükrettim ve sevindim. Petrol çıkınca tabii ki ülke olarak çok sevindik. En son yanlarına gittiğimde köy halkı namına şükranlarımı sundum" dedi.

'TOPRAKLARIMIZIN HEM ALTI HEM DE ÜSTÜ ÇOK VERİMLİ'

Mahalle halakından Hakkı Yenigün de, topraklarının hem üstünün hem de altının çok verimli olduğunu ifade ederek, "Burada çok yerde petrol kuyuları var. Tabii bundan bizim ve ülkenin faydalanmasını isteriz. Bunun yanında da köyümüzdeki gençlerin de bundan verim almasını isteriz. Yani gurbete gidip çalışmaktansa burada bir işte çalışmalarını isteriz" diye konuştu.

NUSAYBİN'DE PETROL KEŞFİ SEVİNCİ
NUSAYBİN'DE PETROL KEŞFİ SEVİNCİ
NUSAYBİN'DE PETROL KEŞFİ SEVİNCİ
NUSAYBİN'DE PETROL KEŞFİ SEVİNCİ
NUSAYBİN'DE PETROL KEŞFİ SEVİNCİ
NUSAYBİN'DE PETROL KEŞFİ SEVİNCİ
NUSAYBİN'DE PETROL KEŞFİ SEVİNCİ

Nusaybin, Petrol, Mardin, TPAO, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel NUSAYBİN'DE PETROL KEŞFİ SEVİNCİ - Son Dakika


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