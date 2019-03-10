Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de PKK'lı Teröristlere Ait Mühimmat Ele Geçirildi

Nusaybin'de PKK'lı Teröristlere Ait Mühimmat Ele Geçirildi

1 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarına ait silah ve patlayıcı ele geçirildi.

Nusaybin'de PKK'lı Teröristlere Ait Mühimmat Ele Geçirildi, System.String[]
Mardin'in Nusaybin ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarına ait silah ve patlayıcı ele geçirildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı birliklerince, Nusaybin ilçe kırsalında operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen operasyonda bölücü terör örgüt mensuplarına ait olduğu tespit edilen sığınak ve barınaklarda yapılan arama ve tarama sonucunda, 1 adet LMK makineli tüfek, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 8 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 21 adet şarjör, 8 adet el bombası, 11 adet el bombası fünye, 1 adet el telsizi, 211 adet elektrikli fünye, 10 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet el dürbünü, 60 adet Kalaşnikof fişeği, 16 adet pil, 10 adet kitap, 50 metre kablo, çok sayıda örgütsel, muhtelif yaşam ve giyim malzemeleri ele geçirilmiştir. Ele geçen malzemeler cumhuriyet savcısının talimatı ile muhafaza altına alınmış ve patlayıcı maddeler imha edilmiştir" denildi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:54 Kaynak: İHA

Mardin, PKK, Nusaybin, 3. Sayfa
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