Nusaybin'de PKK'lı teröristlerin kayanın altına tuzakladığı patlayıcı imha edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nusaybin'de PKK'lı teröristlerin kayanın altına tuzakladığı patlayıcı imha edildi - Son Dakika

Nusaybin'de PKK'lı teröristlerin kayanın altına tuzakladığı patlayıcı imha edildi

6 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerin kayanın altına tuzaklanmış patlayıcı infilak ettirildiAlınan bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Nusaybin ilçesinde Çalıköyü Mahallesi'nde Sözde 'Ömeryan' kırsal alanında arazi arama çalışması yaptı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerin kayanın altına tuzaklanmış patlayıcı infilak ettirildi

Alınan bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Nusaybin ilçesinde Çalıköyü Mahallesi'nde Sözde 'Ömeryan' kırsal alanında arazi arama çalışması yaptı.

Aramalarda kayanın altına tuzaklanmış 5 kilogram amonyum nitrat ve mazot karışımı basma düzenekli el yapımı patlayıcı ile doğal mağara içine gizlenmiş şeffaf bidondanlarda

telsiz, radyofrekans komutalı ateşleme anahtarı, 30 elektronik direnç, 17 elektrikli fünye, 25 metre infilaklı fitili, 100 metre elektrik kablosu, piknik tüpü içine yerleştirilmiş yaklaşık 10 kilpgram ağırlığında patlatılmaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi.

Aramada bu noktaya yakın mesafede taşlar arasına saklanmış bidon içerisinde örgütsel doküman ile sığınak yapımında kullanılan inşaat malzemesi

ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınırken patlayıcı ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler kontrollü imha edildi.

Nusaybin'de PKK'lı teröristlerin kayanın altına tuzakladığı patlayıcı imha edildi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı, Nusaybin, Mardin, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:23 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak
Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti

Son Dakika Haberleri
18:56 258 kilo skunk ile 42 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
18:56 Rize'de trafik kazası mağdurlarından sürücünün serbest bırakılmasına tepki - Son Dakika
18:56 Kardeş Şehirler Projesi Koordinatörü Külekçi, şehit ailelerini ziyaret etti - Son Dakika
18:55 Vali Yerlikaya'dan yerli ve milli otomobil paylaşımı - Son Dakika
18:55 84. Büyük Atatürk Koşusunu kazanan atletler ödüllerini aldı - Son Dakika
17:57 Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak - Son Dakika
17:50 Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 18:58:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nusaybin'de PKK'lı teröristlerin kayanın altına tuzakladığı patlayıcı imha edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]