Nusaybin'de PKK'lı teröristlerin kayanın altına tuzakladığı patlayıcı imha edildi - Son Dakika

Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınırken patlayıcı ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler kontrollü imha edildi.

Aramada bu noktaya yakın mesafede taşlar arasına saklanmış bidon içerisinde örgütsel doküman ile sığınak yapımında kullanılan inşaat malzemesi

Aramalarda kayanın altına tuzaklanmış 5 kilogram amonyum nitrat ve mazot karışımı basma düzenekli el yapımı patlayıcı ile doğal mağara içine gizlenmiş şeffaf bidondanlarda

Alınan bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Nusaybin ilçesinde Çalıköyü Mahallesi'nde Sözde 'Ömeryan' kırsal alanında arazi arama çalışması yaptı.

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