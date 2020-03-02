Nusaybin'de polis, çocuklarla futbol oynadı - Son Dakika
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Nusaybin'de polis, çocuklarla futbol oynadı

6 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde devriye görevi yapan polis memuru çocuklarla top oynadı.

Nusaybin'de polis, çocuklarla futbol oynadı, System.String[]

Mardin'in Nusaybin ilçesinde devriye görevi yapan polis memuru çocuklarla top oynadı.

Nusaybin Zeynel Abidin Mahallesi'nde zırhlı araçla devriye görevi yürüten polis ekibi boş bir alanda top oynayan çocukları fark etti.

Çocuklarla bir araya gelen polislerden biri onlarla futbol oynadı.

Çocukların maçta kaleye geçmek istememesi üzerine kısa süreli onlara kalecilik yapan polis memuru daha sonra zırhlı araca geçerek görevine devam etti.

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Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:22 Kaynak: AA
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