Nusaybin'de polis, çocuklarla futbol oynadı - Son Dakika

Nusaybin'de polis, çocuklarla futbol oynadı
6 saat önce
Mardin'in Nusaybin ilçesinde devriye görevi yapan polis memuru çocuklarla top oynadı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:22 Kaynak: AA
Mardin'in Nusaybin ilçesinde devriye görevi yapan polis memuru çocuklarla top oynadı.
Nusaybin Zeynel Abidin Mahallesi'nde zırhlı araçla devriye görevi yürüten polis ekibi boş bir alanda top oynayan çocukları fark etti.
Çocuklarla bir araya gelen polislerden biri onlarla futbol oynadı.
Çocukların maçta kaleye geçmek istememesi üzerine kısa süreli onlara kalecilik yapan polis memuru daha sonra zırhlı araca geçerek görevine devam etti.
Son Dakika Otel odasına giren temizlik personeli, müşteriyi asılı halde buldu Denizlili iş insanın aracına bombayı dayısının koyduğu ortaya çıktı İngiltere Futbol Federasyonu Daniel Sturridge'e futboldan men cezası verdi Eşinin 9 kez göğsünden bıçakladığı kadın hayatını kaybetti