Nusaybin'de polis memuru intihar etti - Son Dakika

Nusaybin'de polis memuru intihar etti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis memuru, beylik tabancası ile intihar etti.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis memuru, beylik tabancası ile intihar etti. Alınan bilgilere göre, Nusaybin'de Özel Harekat Şubesinde görevli polis memuru, 8 Mart Mahallesindeki evinde beylik tabancasıyla intihar etti. Olayın duyulması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis memurunun hayatını kaybettiğinin anlaşılması üzerine Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı evde incelemelerde bulundu. Polis memurunun cenazesi, otopsi yapılamak üzere Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - MARDİN

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 11:17

Kaynak: İHA

Son Dakika

Final maçında gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun yaptığı hareket kameraya yansıdı

Son Dakika: Alanyaspor'u 2-0 yenen Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü

YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti

Türkiye'den Doğu Akdeniz resti: Hiç kimse bize engellemeye kalkmasın

Galatasaray, Brezilyalı stoper Maicon'u Al Nasr'a satıyor

Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse

Spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan çarpıcı sözler: Ali Koç'u mahkemeye verdim

Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü

Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi

Sağlık Bakanı Koca: Aşının geliştirilmesi önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde mümkün olabilir

Koronavirüs şüphesiyle götürüldüğü hastaneden kocası tarafından kaçırılan kadın mahkum: Beni sevdiği için kaçırdı

2.5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Bayram harçlığı verileceği haberlerine İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi

Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi

Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı