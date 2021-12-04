Nusaybin'de polisin özel aracının altına yerleştirilen patlayıcı imha edildi - Son Dakika

Olay yeri inceleme ekipleri, düzenek ve araçta şüphelilere yönelik parmak izi taraması yaptı.

Patlayıcının tespit edilmesi üzerine olay yerine bomba imha uzmanı görevlileri yönlendirildi.

AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi