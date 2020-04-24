Nusaybin'de ramazanın ilk gününde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

Nusaybin ilçesinde ramazan ayının ilk gününde saat 14.00'e kadar açık olan market ve bakkalların da kapatmasıyla ilçedeki cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.



İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı zırhlı araçlardan vatandaşların evlerinden çıkmamaları konusunda sık sık Türkçe ve Kürtçe uyarılar yapıldı.

İlçenin ana caddelerinde oluşturulan noktalarda ise dışarıda olan vatandaşların izin belgeleri kontrol edilirken, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı tespit edilen vatandaşlara cezai işlem uygulanıyor.