Nusaybin'de Sağanak; Evlere Lağım Suyu Doldu
1 saat önce
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde sağanak nedeniyle sokaklardaki tahliye boruları yetersiz kalınca bodrum kattaki çok sayıda eve lağım suyu girdi.
MARDİN'in Nusaybin
ilçesinde sağanak nedeniyle sokaklardaki tahliye boruları yetersiz kalınca bodrum kattaki çok sayıda eve lağım suyu girdi.
Nusaybin ilçesinde dün gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Kışla Mahallesi'ndeki Rezan Sokak'ta
aşırı yağışlar nedeniyle su tahliye boruları yetersiz kaldı. Bu nedenle bodrum kattaki evlere lağım suyu doldu. Sokakta yaşayanlar evlerine dolan pis suyu tahliye etmeye çalıştı.
- Mardin
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:22 Kaynak: DHA
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