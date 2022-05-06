NUSAYBİN'DE SAĞANAK NEDENİYLE BİRÇOK CADDE VE SOKAK SUYLA DOLDU - Son Dakika
Üye Girişi

NUSAYBİN'DE SAĞANAK NEDENİYLE BİRÇOK CADDE VE SOKAK SUYLA DOLDU

06.05.2022 21:43

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Nusaybin ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 1 saat süren yağışlar birçok cadde ve sokak suyla doldu. Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Vatandaşların kimi suyun çekilmesini beklerken kimi de su birikintilerinin içinden geçerek yoluna devam etti. Bazı evlerin bodrum katlarını su bastı. Su, itfaiye ve belediye ekipleri tarafından tahliye edildi. Tıkanan mazgal kapakları da temizlenerek yağmur suyunun çekilmesi sağlandı.

NUSAYBİN'DE SAĞANAK NEDENİYLE BİRÇOK CADDE VE SOKAK SUYLA DOLDU
NUSAYBİN'DE SAĞANAK NEDENİYLE BİRÇOK CADDE VE SOKAK SUYLA DOLDU
NUSAYBİN'DE SAĞANAK NEDENİYLE BİRÇOK CADDE VE SOKAK SUYLA DOLDU
NUSAYBİN'DE SAĞANAK NEDENİYLE BİRÇOK CADDE VE SOKAK SUYLA DOLDU

YORUMLAR
500
Kaçak balık avlayan kişiye 2 bin 525 lira ceza Kaçak balık avlayan kişiye 2 bin 525 lira ceza Keles ve Harmancık'ta su kesintisi Keles ve Harmancık'ta su kesintisi

su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel NUSAYBİN'DE SAĞANAK NEDENİYLE BİRÇOK CADDE VE SOKAK SUYLA DOLDU - Son Dakika


Son Dakika
21:39 Bahçelievler'de alkol alan kadın polis meslektaşını dövdü!
21:38 Küba'nın başkenti Havana'da patlama: 8 ölü, 30 yaralı
21:37 Ümit Özdağ'dan yeni meydan okuma! Canlı yayında konuştu: Hesabını sormazsam gözüm açık gider
21:35 Fenerbahçe, Beşiktaş'ın listesindeki 1 numaralı golcü için düğmeye bastı!
21:34 Araç park meselesi nedeniyle tartıştığı komşusunu kurşun yağmuruna tuttu
20:43 Fenerbahçe'de derbi öncesi büyük yıkım! Arda Güler ve Kim Min-Jae, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek
20:38 CHP'li Kaboğlu Gezi tutuklularını ziyaret etti: Yerleri burası değil!
20:18 Pandemi nedeniyle ara verilmişti! "Gece Metrosu" seferleri İstanbul'da tekrar başladı
20:17 Trabzonspor, Hatay'da coşkuyla karşılandı! Futbolcular sahaya çıkarken rakip takım tarafından alkışlandı
19:48 Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerle fotoğrafına ünlülerden tepki yağdı: Ben bu otobüsten inerim arkadaş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 21:55:34. #1.12#
SON DAKİKA: NUSAYBİN'DE SAĞANAK NEDENİYLE BİRÇOK CADDE VE SOKAK SUYLA DOLDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement