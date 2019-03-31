Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de Sandık Başında Kavgalar: 4 Yaralı

Nusaybin'de Sandık Başında Kavgalar: 4 Yaralı

1 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki ayrı kırsal mahallede sandık başında çıkan kavgalarda 4 kişi yaralandı.

Nusaybin'de Sandık Başında Kavgalar: 4 Yaralı, System.String[]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki ayrı kırsal mahallede sandık başında çıkan kavgalarda 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuyular ve Kantar mahallelerinde sandık başında çıkan tartışmalar kavgaya dönüştü.

Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kavgaya karışan gruplar yatıştırıldı.

Her iki kavgada çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:47 Kaynak: AA

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