Nusaybin'de Sandık Başında Kavgalar: 4 Yaralı
1 saat önce
Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki ayrı kırsal mahallede sandık başında çıkan kavgalarda 4 kişi yaralandı.
Mardin
'in Nusaybin
ilçesinde iki ayrı kırsal mahallede sandık başında çıkan kavgalarda 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuyular
ve Kantar mahallelerinde sandık başında çıkan tartışmalar kavgaya dönüştü. Jandarma
ekiplerinin müdahalesiyle kavgaya karışan gruplar yatıştırıldı.
Her iki kavgada çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi, 112 Acil Servis
ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:47 Kaynak: AA
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