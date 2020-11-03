Nusaybin'de seyir halindeki kamyonet yandı - Son Dakika

Nusaybin ilçesinde seyir halinde alev alan kamyonet yandı.
Alınan bilgilere göre, Nuri Arslan yönetimindeki 61 K 5589 plakalı kamyonet, Turgutlu Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.
Sürücü Arslan, dumanların çıktığını görünce aracı durdurdu.
Haber verilmesi üzerine Mardin Büyükşehir Belediyesi Nusaybin itfaiye ekipleri, müdahale ederek, yangını söndürdü.
Yangında, kamyonet kullanılamaz hale geldi.
- Kaynak: AA
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