Nusaybin'de seyir halindeki kamyonet yandı - Son Dakika

Haber verilmesi üzerine Mardin Büyükşehir Belediyesi Nusaybin itfaiye ekipleri, müdahale ederek, yangını söndürdü.

Alınan bilgilere göre, Nuri Arslan yönetimindeki 61 K 5589 plakalı kamyonet, Turgutlu Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.

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