Nusaybin'de seyir halindeki TIR alev alev yandı, lastik bomba gibi patladı - Son Dakika
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Nusaybin'de seyir halindeki TIR alev alev yandı, lastik bomba gibi patladı

05.06.2022 20:20
Nusaybin'de seyir halindeki TIR alev alev yandı, lastik bomba gibi patladı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki TIR'ın lastiği alev alarak yanmaya başladı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki TIR'ın lastiği alev alarak yanmaya başladı. Dorseye sıçrayan yangına bazı sürücüler yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalışırken, lastiklerden biri patlayarak karşı şeride geçti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, öğle saatlerinde Nusaybin ilçesinde Uluslararası İpekyolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR, seyir halindeyken tekerlekleri alev aldı. yangını fark eden sürücü TIR'ı yolun sağına çekip, park etti. Daha sonra TIR'ın kupa kısmını dorseden ayırarak yanmasını önledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoldan geçen bazı sürücüler de yangın tüpleriyle yangına müdahale etmeye çalıştı. O sırada yanan lastiklerden biri patlayarak ateş topu halinde karşı şeride geçti. O anlar cep telefonuyla kaydedilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ulaşıma kapanan yol yangının ardından tekrar trafiğe açılırken, TIR'ın dorsesi kullanılamaz hale geldi.


Nusaybin'de seyir halindeki TIR alev alev yandı, lastik bomba gibi patladı
Nusaybin'de seyir halindeki TIR alev alev yandı, lastik bomba gibi patladı
Nusaybin'de seyir halindeki TIR alev alev yandı, lastik bomba gibi patladı
Nusaybin'de seyir halindeki TIR alev alev yandı, lastik bomba gibi patladı
Nusaybin'de seyir halindeki TIR alev alev yandı, lastik bomba gibi patladı
Nusaybin'de seyir halindeki TIR alev alev yandı, lastik bomba gibi patladı
Nusaybin'de seyir halindeki TIR alev alev yandı, lastik bomba gibi patladı
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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nusaybin'de seyir halindeki TIR alev alev yandı, lastik bomba gibi patladı - Son Dakika

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