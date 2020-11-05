Nusaybin'de "Sıfır Atık Projesi" kapsamında alışveriş torbası dağıtıldı - Son Dakika

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, semt pazarında belediye ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle geri dönüşümle üretilen alışveriş torbalarını dağıttı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde gerçekleştirilen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Nusaybin Belediyesince de çalışmalar yapılıyor.
Nusaybin Belediyesi ve Halk Eğitimi Merkezi geri dönüşümle 6 bin alışveriş torbası üretti.
Torbalar, Kaymakam Temizkan ve beraberindeki kamu kurumlarının temsilcileri, belediyedeki birim müdürleri tarafından pazarda vatandaşlara dağıtıldı.
Torbaların üzerinde Kovid-19 tedbirlerine ilişkin uyarıcı ifadeler de yer alıyor.
- Kaynak: AA
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