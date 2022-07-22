Nusaybin'de silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Nusaybin'de silahlı saldırı: 1 yaralı

22.07.2022 22:14
Nusaybin'de silahlı saldırı: 1 yaralı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, bir otomobilden inen kişi veya kişilerce başka bir otomobile açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, bir otomobilden inen kişi veya kişilerce başka bir otomobile açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi Abdulkadir Paşa Mahallesi Umut Sokak girişinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bir otomobil ile başka bir otomobilin önü kesildi. Araçtan inen kişiler yanlarında taşıdıkları tabancayla ismi öğrenilemeyen kişiye ateş açtı. Çevredekiler durumu ihbarla sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.


YORUMLAR
500
Göztepe'de golcü hamlesi başladı Göztepe'de golcü hamlesi başladı Doç. Dr. Yeniocak: Bunları bilmeden kira sözleşmesi imzalamayın Doç. Dr. Yeniocak: Bunları bilmeden kira sözleşmesi imzalamayın
Kaynak: DHA

Umut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nusaybin'de silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:07 Bakan Kurum, Ankapark konusunda CHP'yi hedef aldı: Bu görüntülerde sizin hiç mi sorumluluğunuz yok? Bu CHP zihniyeti meselesidir
20:36 AB ve İngiltere'den, İstanbul'da imzalanan tahıl krizi anlaşması hakkında ilk yorum geldi: Alkışlıyoruz
19:53 Rusya'nın "hasım ülkeler" listesi uzuyor! 5 ülkeyi daha listeye eklendi
19:46 Mersin'de korkunç kaza: Tıra arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi feci şekilde can verdi
18:57 Bursa'da tır şoförleri arasında çıkan park yeri kavgasında kan döküldü: Bir kişi levyeyle darp edilerek öldürüldü
18:57 Bu haftanın kazananı döviz ve borsa yatırımcıları oldu!
18:49 ManU'nun teknik patronu Ten Hag'tan Ronaldo'ya sitem: Onun için endişelenmiyoruz, onu bekleyemeyiz
18:52 Metrobüste korkutan yangın! Yolcular korkuyla dışarı çıktı
18:42 İstanbul'da düzenlenen tahıl sevkiyatı anlaşmasında sürpriz isim! Rus milyarder Roman Abramovich de törene katıldı
18:18 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Deneyimli golcü için çalışmalara başladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 22:14:38. #1.12#
SON DAKİKA: Nusaybin'de silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement