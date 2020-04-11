Nusaybin'de sokağa çıkma yasağına uyuluyor - Son Dakika

Nusaybin'de sokağa çıkma yasağına uyuluyor
6 saat önce
Nusaybin'de sokağa çıkma yasağına uyuluyor.
Nusaybin'de sokağa çıkma yasağına uyuluyor.
Sokağa çıkma yasağının uygulanmaya başlanmasının ardından halkın ekmek ihtiyacı ilçe merkezinde faaliyetini sürdüren fırınlar aracılığıyla karşılanıyor.
Sokağa çıkma yasağına ilçe halkının uyması dolayısıyla cadde ve sokaklar sesizliğe büründü.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 03:14 Kaynak: AA
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