Üye Girişi
Son dakika: NUSAYBİN'DE SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRDIĞI 30 TAVUK VE ÖRDEK ÖLDÜ - Son Dakika

Son dakika: NUSAYBİN'DE SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRDIĞI 30 TAVUK VE ÖRDEK ÖLDÜ

10.02.2022 16:25

Edinilen son dakika haberine göre MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, Terfa Zan'a ait 30 tavuk ve ördek, sokak köpeklerinin saldırısında öldü.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, Terfa Zan'a ait 30 tavuk ve ördek, sokak köpeklerinin saldırısında öldü. Zan, her gün köpek saldırısı korkusuyla yaşadıklarını söyledi.

Olay, Nusaybin ilçesi Yenişehir Mahallesi Kemer Sokak'ta meydana geldi. Terfa Zan'a ait 30 tavuk ve ördek, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu öldü. Hayvanlarını kaybeden ve her gün köpeklerin, çocuklarına saldıracağı korkusuyla yaşadıklarını söyleyen Zan, Dün evin önüne çıkan tavuklarımıza ve ördeklerimize yaklaşık 20 köpek saldırdı. 30 ördek ve tavuğumuz öldü. Şikayet için çarşıya gideceğim sırada çocuklarımın köpeklerin saldırısına uğramamaları için evin kapısını da korkudan kilitledim. Belediyeye şikayette bulundum. Yetkililerden bir an önce bu köpekleri toplayıp hayvan barınağına götürmesini istiyorum dedi.

Son dakika: NUSAYBİN'DE SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRDIĞI 30 TAVUK VE ÖRDEK ÖLDÜ
Son dakika: NUSAYBİN'DE SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRDIĞI 30 TAVUK VE ÖRDEK ÖLDÜ
Son dakika: NUSAYBİN'DE SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRDIĞI 30 TAVUK VE ÖRDEK ÖLDÜ
Son dakika: NUSAYBİN'DE SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRDIĞI 30 TAVUK VE ÖRDEK ÖLDÜ
Son dakika: NUSAYBİN'DE SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRDIĞI 30 TAVUK VE ÖRDEK ÖLDÜ

YORUMLAR
500

Yenişehir, Köpek, Tavuk, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: NUSAYBİN'DE SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRDIĞI 30 TAVUK VE ÖRDEK ÖLDÜ - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:00 Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası açıklamasına Bahçeli'den yorum: Sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir
16:59 Mahkum'da bugün neler olacak? Fırat, Nazlı'yı Barış'ın elinden kurtarabilecek mi?
16:56 Eğlenmek için gittiği gazino mezarı oldu! 4 kişilik grupla tartışan genç feci şekilde öldürüldü
16:55 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Prensi Charles ikinci kez koronavirüse yakalandı
16:53 Öğretmenden 16 yaşındaki öğrenciye taciz! Mesajlar ortaya çıkınca tutuklandı
16:46 Son Dakika: ABD son 40 yılın rekorunu kırdı! Yıllık enflasyon yüzde 7,5'e yükseldi
16:35 Artan maliyetler yüzünden boş baklava satılıyor!
16:35 Çocuğu arabanın bagajına koyan babanın şaşkına çeviren ifadesi: Araba kalabalıktı, yaramazlık yapınca sinirlendim
16:28 Berber dükkanının kadınlarla yaptığı tanıtımı gören bu berbere gelmek istiyor
16:23 Bir Zamanlar Çukurova'da bugün neler olacak? Züleyha, Çolakların elinden nasıl kurtulacak?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 17:23:14. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika: NUSAYBİN'DE SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRDIĞI 30 TAVUK VE ÖRDEK ÖLDÜ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement