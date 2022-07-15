Nusaybin'de sulama kanalında düşen 3 köpek kurtarıldı - Son Dakika
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Nusaybin'de sulama kanalında düşen 3 köpek kurtarıldı

15.07.2022 14:35
Nusaybin'de sulama kanalında düşen 3 köpek kurtarıldı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşen 3 köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşen 3 köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Nusaybin'e bağlı Gürün köyü mevkinden geçen sulama kanalına 3 köpek düştü. Kanalda bulunan yosun ve çöpler nedeniyle zor durumda olan köpekleri görenler, kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca durum itfaiyeye bildirildi. Bölgeye sevk edilen itfaiyeye bağlı arama kurtarma ekibi, su içerisinde çırpınan 3 köpeği, özel aparatla yaklaşık 1 saat çalışmanın ardından kurtardı. Sağlık durumu iyi olan köpekler, güvenli bölgeye bırakıldı.


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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nusaybin'de sulama kanalında düşen 3 köpek kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nusaybin'de sulama kanalında düşen 3 köpek kurtarıldı - Son Dakika
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