Nusaybin'de Süryani rahip, 'terör'den tutuklandı (2) - Son Dakika

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Nusaybin'de Süryani rahip, 'terör'den tutuklandı (2)
6 saat önce
RAHİP TUTUKLANDIMardin'in Nusaybin ilçesinde terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mor Yakup Kilisesi rahibi Sefer Bileçen'in de aralarında bulunduğu 4 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:31 Kaynak: DHA
RAHİP TUTUKLANDI
Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mor Yakup Kilisesi rahibi Sefer Bileçen'in de aralarında bulunduğu 4 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Rahip Bileçen tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
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