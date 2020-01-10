Nusaybin'de Süryani rahip, 'terör'den tutuklandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nusaybin'de Süryani rahip, 'terör'den tutuklandı (2) - Son Dakika

Nusaybin'de Süryani rahip, 'terör'den tutuklandı (2)

6 saat önce

RAHİP TUTUKLANDIMardin'in Nusaybin ilçesinde terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mor Yakup Kilisesi rahibi Sefer Bileçen'in de aralarında bulunduğu 4 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nusaybin'de Süryani rahip, 'terör'den tutuklandı (2), System.String[]

RAHİP TUTUKLANDI

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mor Yakup Kilisesi rahibi Sefer Bileçen'in de aralarında bulunduğu 4 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Rahip Bileçen tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.


Nusaybin, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:31 Kaynak: DHA
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