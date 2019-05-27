Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de tanker devrildi, ham petrol yola döküldü: 1 yaralı

Nusaybin'de tanker devrildi, ham petrol yola döküldü: 1 yaralı

2 saat önce

IRAK'tan Hatay'a ham petrol taşıyan tanker, Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkıp devrildi.

Nusaybin'de tanker devrildi, ham petrol yola döküldü: 1 yaralı, System.String[]
IRAK'tan Hatay'a ham petrol taşıyan tanker, Mardin'in  Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkıp devrildi. Kazada ham petrol yola dökülürken, sürücü  Mehmet Fatih (40) yaralandı.
Kaza, bu sabah uluslararası İpekyolu'nda meydana geldi. Irak'tan Hatay'ın İskenderun ilçesine ham petrol taşıyan Mehmet Fatih yönetimindeki 73 SD 025 plakalı tanker, Söğütlü köyü yakınlarında kontrolden çıkıp devrildi. Kazada sürücü Mehmet Fatih yaralanırken, tankerdeki ham petrol yola döküldü. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Fatih, ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Kazada kullanılamaz hale gelen tanker, vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Bir süre ulaşıma kapanan İpekyolu, petrolün temizlenmesinin ardından ulaşıma açıldı.


- Mardin
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:56 Kaynak: DHA
Mardin, Nusaybin, Güncel
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