Nusaybin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı
1 saat önce
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde kayısı bahçesinde çalışan tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:02 Kaynak: DHA
MARDİN'in Nusaybin
ilçesinde kayısı bahçesinde çalışan tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Nusaybin'in Tepealtı köyü yakınlarında meydana geldi. Kayısı bahçesinde çalışan tarım işçilerinin, iş bitimi eve gitmek için bindiği Metin Türk yönetimindeki 72 S 0223 plakalı minibüs, İpekyolu
'nda kontrolden çıkıp boş araziye devrildi. Kazada sürücü Türk ile minibüste bulunan 15 tarım işçisi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık görevlisi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi
'ne götürülen yaralılar, acil serviste tedaviye alındı.
- Mardin
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