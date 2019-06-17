Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı - YENİDEN
Son Dakika Güncel Haber

Nusaybin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı - YENİDEN

28 dakika önce

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde kayısı bahçesinde çalışan tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Nusaybin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı - YENİDEN, System.String[]
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde kayısı bahçesinde çalışan tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Nusaybin'in Tepealtı köyü yakınlarında meydana geldi. Kayısı bahçesinde çalışan tarım işçilerinin, iş bitimi eve gitmek için bindiği Metin Türk yönetimindeki 72 S 0223 plakalı minibüs, İpekyolu'nda kontrolden çıkıp boş araziye devrildi. Kazada sürücü Türk ile minibüste bulunan 15 tarım işçisi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık görevlisi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar, acil serviste tedaviye alındı.


- Mardin
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:40 Kaynak: DHA
Mardin, Nusaybin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polise pala ile saldıran sürücü, sopalarla dövüldü İsmail Küçükkaya, Yıldırım ile İmamoğlu arasındaki tarihi yayının detaylarını anlattı Aşırı yağışların yol açtığı selde 4 kişi hayatını kaybetti Uzmanlardan dikkat çeken iddia: Mursi zehirlenmiş olabilir!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 23:08:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı - YENİDEN
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]