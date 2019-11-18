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Nusaybin'de telafi eğitimleri başladı

6 saat önce

Nusaybin'de telafi eğitimleri başladıMARDİN - Barış Pınarı Harekatı sonrası teröristler tarafından Mardin'in Nusaybin ilçesine atılan havan ve roket mermileri sonrası eğitime verilen ara nedeniyle, okullarda yapılacak telafi eğitimleri başladı.

Nusaybin'de telafi eğitimleri başladı

MARDİN - Barış Pınarı Harekatı sonrası teröristler tarafından Mardin'in Nusaybin ilçesine atılan havan ve roket mermileri sonrası eğitime verilen ara nedeniyle, okullarda yapılacak telafi eğitimleri başladı.

Sabah erken saatlerde okullara gelen öğrenciler, okul yöneticileri gözetiminde saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu. Daha sonra sınıflarına giren öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan telafi dersleri eğitimlerine başladı.

9 Ekim'de başlayan Barış Pınarı Harekatı sonrası YPG/ PKK'lı teröristler tarafından Nusaybin ilçe merkezindeki yerleşim yerlerinin hedef alınması nedeni ile eğitim öğretime 2 hafta ara verilmişti. Teröristlerin saldırısında 2'si öğrenci 12 kişi şehit olmuş çok sayıda vatandaş da yaralanmıştı.

Nusaybin'de telafi eğitimleri başladı

Barış Pınarı Harekatı, Nusaybin, Mardin, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 09:29 Kaynak: İHA
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