Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de terör mağdurları için yapılan konut ve iş yerleri
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Nusaybin'de terör mağdurları için yapılan konut ve iş yerleri

2 gün önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör mağdurları için yapılan konut ve iş yerleri için 10. etap kura çekimi yapıldı.

Nusaybin'de terör mağdurları için yapılan konut ve iş yerleri, System.String[]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör mağdurları için yapılan konut ve iş yerleri için 10. etap kura çekimi yapıldı.
Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen kura çekimi töreninde, Kentsel Dönüşüm Ofisi Sorumlusu Sercan Barut, kurası çekilecek 10. etapta bulunan konutlar ve iş yerleri hakkında bilgi verdi.
534 mesken ve 30 iş yeri için kura çekileceğini belirten Barut, cami ve taziye evinin ise bağlı kurumlara teslim edileceğini belirtti.
Bilgilendirmenin ardından kura ile 534 mesken ve 30 iş yerinin hak sahibi belirlendi.
Nusaybin, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:57 Kaynak: AA
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