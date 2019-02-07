Nusaybin'de Terör Mağdurları İçin Yapılan Konutlar
2 saat önce
Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör mağdurları için yapılan TOKİ konutları için 12 Şubat'ta kura çekileceği bildirildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör mağdurları için yapılan TOKİ konutları için 12 Şubat'ta kura çekileceği bildirildi.
Nusaybin Kentsel Dönüşüm Ofisinden yapılan duyuruda, Fırat Mahallesinde bulunan ve "Etap 7" olarak bilinen bölgedeki 476 mesken, 12 iş yeri ve 8 kapıcı dairesi için kura çekiminin 12 Şubat Salı günü saat 10.00'da Mitanni Kültür Merkezinde yapılacağı belirtildi.
Duyuruda, "Etap 7" içerisinde yer alan ve henüz sözleşmesini yapmayan vatandaşların kuraya katılabilmeleri için Kentsel Dönüşüm Ofisine gelerek sözleşmelerini imzalamaları gerektiği aktarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:57 Kaynak: AA
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