Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de terör mağdurları için yapılan konutlar
Son Dakika Güncel Haber

Nusaybin'de terör mağdurları için yapılan konutlar

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör mağdurları için yapılan TOKİ konutlarında avans ve aidat ücretinin kaldırıldığını açıkladı.

Nusaybin'de terör mağdurları için yapılan konutlar, System.String[]
Nusaybin, Mardin, CEO, Güncel
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör mağdurları için yapılan TOKİ konutlarında avans ve aidat ücretinin kaldırıldığını açıkladı.
Gürgen beraberinde Genel Müdür Yardımcısı Tamer İnan ve Daire Başkanı Mehmet Fethullah Aydın ile temaslarda bulunmak üzere Nusaybin'e geldi.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mesut Ağırakçe ile ilçede yapımı tamamlanan TOKİ konutlarında incelemelerde bulunan Gürgen ve beraberindekiler, daha sonra kurası çekilen 4. etapta bulunan emlak yönetim ofisini ziyaret etti.
Gürgen ve beraberindekiler, ofiste görüştükleri vatandaşların sorunlarını dinledi.
İlçede yapılan konutların büyük bölümünün tamamlandığını, 4-8'inci etaplardaki konut ve iş yerlerinin kurasının çekildiğini ifade eden Gürgen, hak sahiplerinin bir an önce konutlarına yerleşmesi için büyük çaba gösterdiklerini kaydetti.
Avans ve aidat ücretlerini de kaldırdıklarını bildiren Gürgen, kura ile belirlenen hak sahiplerine anahtar tesliminin başladığını, diğer etapların kuralarının da çok kısa sürede çekilerek tüm konutların hak sahiplerine teslim edileceğini aktardı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu dahil 10 vekilin dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sevk edildi Reyhanlı patlamasında gözaltı sayısı 21'e yükseldi Trump'ın, Twitter kullanıcılarını engellenmesi yasaklandı Son Dakika! İstanbul'da iş merkezinde korkutan yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 20:01:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de terör mağdurları için yapılan konutlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]