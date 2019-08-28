Nusaybin'de terör mağdurları için yapılan konutlar
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör mağdurları için yapılan konutlarda 9. etabın kura çekiminin yapılacağı bildirildi.
Mardin Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:54 Kaynak: AA
'in Nusaybin
ilçesinde terör mağdurları için yapılan konutlarda 9. etabın kura çekiminin yapılacağı bildirildi.
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Ofisinden yapılan açıklamada, 29 Ağustos'ta saat 10.30'da Halk Eğitimi Merkezinde Abdulkadir Paşa Mahallesine düşen 9. etabın konut ve iş yerleri kurasının çekileceği belirtildi.
Hak sahiplerinin belirtilen saatte Halk Eğitimi Merkezinde olmaları gerektiği aktarılan açıklamada, 9. etapta toplam 542 mesken ve 72 iş yerinin bulunduğu kaydedildi.
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