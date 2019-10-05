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Nusaybin'de terör saldırısı

37 dakika önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce nöbet tutan bekçilere silahla ateş açıldı.

Nusaybin'de terör saldırısı, System.String[]

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce nöbet tutan bekçilere silahla ateş açıldı.

Alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristler, Nusaybin Devlet Hastanesi önünde nöbet tutan bekçilere silahlı saldırı düzenledi.

Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine teröristler olay yerinden kaçtı.

Teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı, saldırganlara ait tabanca ele geçirildi.

Nusaybin, Mardin, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 04:44 Kaynak: AA
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