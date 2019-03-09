Son Dakika Haberleri: Nusaybin'de Teröristlere Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Nusaybin'de Teröristlere Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

12 dakika önce

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Nusaybin'de Teröristlere Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi, System.String[]
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Nusaybin kırsalında güvenlik güçleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda teröristlerin kullandığı sığınaklar bulundu. Sığınaklarda yapılan aramalarda, 1'i makineli 2 tüfek, 8 el bombası, el telsizi, el dürbünü, çok sayıda mühimmat ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi.

- Mardin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 06:45 Kaynak: DHA

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