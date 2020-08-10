Nusaybin'de terörün eğitim kurumlarında bıraktığı izler siliniyor - Son Dakika

Nusaybin'de terörün eğitim kurumlarında bıraktığı izler siliniyor

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırılarıyla yıktığı, tahrip ettiği okulların yerine 8 yeni ve modern okul binası yapıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırılarıyla yıktığı, tahrip ettiği okulların yerine 8 yeni ve modern okul binası yapıldı.

İlçede 5 yıl önce çukur kazıp barikat kuran, yollara, çukurlara ve barikatlara patlayıcı tuzaklayan PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan, "Atmaca-7 Müşterek Özel Birlik Operasyonu" ile huzur ve güvenin tesis edilmesinin ardından, terörün neden olduğu mağduriyetin giderilmesi için ihya ve inşa çalışmaları sürüyor.

Sosyal yaşamın canlandığı, terör saldırılarında evleri, iş yerleri hasar gören vatandaşlar için modern konutlar ve iş yerlerinin teslim edildiği ilçede, hasar gören okulların yerine de bir bir yenileri inşa ediliyor.

Toplam 9 okulun yıkıldığı, 22 okulun tahrip edildiği Nusaybin'e geçen yıl 3, bu yıl da 5 okul binası kazandırılarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Fırat, Abdulkadir Paşa, Yenişehir ve Zeynelabidin mahallelerinde TOKİ tarafından inşa edilen modern okul binaları yeni eğitim öğretim yılına hazır.

"Eğitim açısından çok rahatladık"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, AA muhabirine, yıkılan ve tahrip edilenlerin yerine kazandırılan okulların eskiye nazaran son derece modern binalar olduğunu söyledi.

Geçen sene 2019-2020 eğitim öğretim yılına yetişecek şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2'si 32 derslikli olmak üzere 3 okulun yapıldığını ifade eden Çetin, bu sene de yıkılan, yakılan okulların yerine devlet tarafından 5 okulun inşa edilmesinin eğitim öğretime sağladığı faydaya değindi.

"Geçen yıl 3, bu yıl da 5 olmak üzere 8 okulumuz eğitim öğretime hazır hale geldi. Eğitim açısından çok rahatladık. Tekli eğitime geçme konusunda da birçok şehirden şanslıyız. Daha hızlı tekli eğitime geçecek konuma geldik." diyen Çetin, ilçede derslik ve personel gibi konularda tüm imkanlara sahip olduklarını anlattı.

Çetin, hem il hem de ülkede eğitim başarısı açısından iddialı hale geldiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yeni okul binalarında tüm ihtiyaçlar düşünülmüş. Okullarımızın içerisinde spor tesisleri, kütüphaneler, atölyeler, jeneratörler ve avluların ağaçlandırılmasına kadar her şey hazır hale getirildi. İnşallah okullarımız 2020-2021 eğitim öğretim sezonunda eksiksiz olarak faaliyete girecek."

Nusaybin'de terörün eğitim kurumlarında bıraktığı izler siliniyor

Nusaybin, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 11:32

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nusaybin'de terörün eğitim kurumlarında bıraktığı izler siliniyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası Lübnan'da hükümet istifa etti PAOK-Beşiktaş maçı, iki ülke arasındaki siyasi gerilim nedeniyle başka bir adreste oynanabilir Bakan Koca'nın vaka artışı konusunda uyardığı Gaziantep'te tedbirler hiçe sayılıyor Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması: Şantajı kabul etmeyeceğiz Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda AK Parti'nin oy oranı düştü mü? Mahir Ünal, merak edilen soruya anket rakamlarıyla yanıt verdi Pınar Gültekin'in avukatından sürpriz hamle: Yakın arkadaşı Ceren yeniden ifade versin Kansere yenik düşen spiker Emre Gönlüşen son yolculuğuna uğurlandı Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü Roberto Carlos'un 19:07 paylaşımı, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı "Düğüne kimse gelmez" diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı Uğur Uçar, Medipol Başakşehir ile 1 yıllık sözleşme yeniledi Patronunun çekini bozduran çalışan, "Hırsız var" deyip arkadaşlarıyla kaçtı Son Dakika: Eşine özel kadro ilanı açtığı için hakkında soruşturma başlatılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü görevinden uzaklaştırıldı
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı         
14:48
5 aylık kızına 5 aylık kızına "Şişman" dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu         
14:32
Vinç arıza yaptı, işçiler metrelerce yüksekte kurtarılmayı bekledi Vinç arıza yaptı, işçiler metrelerce yüksekte kurtarılmayı bekledi         
14:28
"Yüzde 51 için yola çıkıyorum" diyen Muharrem İnce'nin moralini alt üst edecek anket         
14:18
Emre Belözoğlu, Sinan Gümüş ile birlikte 1 stoper ve 1 kanat forvetin peşinde Emre Belözoğlu, Sinan Gümüş ile birlikte 1 stoper ve 1 kanat forvetin peşinde         
14:12
Mustafa Sandal, Emina Jahovic'le fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi Mustafa Sandal, Emina Jahovic'le fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi         
14:07
Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile 500 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı Turkcell, Çin Kalkınma Bankası ile 500 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladı         
13:38
Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar         
13:34
Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi Melisa Şenolsun, Umut Evirgen'in evinden çıkarken görüntülendi         
12:35
Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada! Hırsızı durdurmak isterken canından oluyordu, o anlar saniye saniye kamerada!         
12:03
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi         
12:00
Modacı Ceylan Atınç göğsüne taktırdığı silikonlar yüzünden kanser oldu Modacı Ceylan Atınç göğsüne taktırdığı silikonlar yüzünden kanser oldu         
11:49
24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor 24 yıldır kullandığı ve hiç ceza yemediği otomobiline gelen tüm teklifleri reddediyor         
11:49
Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, yeni klibi için 60 bin dolar harcadı Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, yeni klibi için 60 bin dolar harcadı         
11:19
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor         
11:06
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor         
10:41
Ayvalık'ta darp olayına karışan işletmenin sahibi: Asıl mağdur olan benim Ayvalık'ta darp olayına karışan işletmenin sahibi: Asıl mağdur olan benim         
10:40
Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesinde gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı         
10:35
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı         
10:15
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir         
10:11
48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı 48 yaşındaki Göksel, bikinili pozunu paylaşarak kilolarından dolayı kendini tiye aldı         
09:39
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı! O anlar kamerada         
09:30
Son Dakika: BDDK, normalleşme adımları kapsamında bankaların talebi üzerine aktif rasyosunu esnetti Son Dakika: BDDK, normalleşme adımları kapsamında bankaların talebi üzerine aktif rasyosunu esnetti         
09:04
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu         
08:51
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu         
08:23
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi 20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi         
08:03
Mario Balotelli, Beşiktaş taraftarının çağrısına kalp emojisiyle yanıt verdi Mario Balotelli, Beşiktaş taraftarının çağrısına kalp emojisiyle yanıt verdi         
08:00
Duman yüzünden birbirine giren iki ailenin tekmeli yumruklu kavgası kamerada Duman yüzünden birbirine giren iki ailenin tekmeli yumruklu kavgası kamerada         
00:54
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor         
00:08
Bursa'da yavru kedi, işkence edilerek öldürüldü Bursa'da yavru kedi, işkence edilerek öldürüldü         
21:47
Afrika'da koronavirüs hastası sayısı 1 milyonu geçti! Vakaların çoğu tek ülkede Afrika'da koronavirüs hastası sayısı 1 milyonu geçti! Vakaların çoğu tek ülkede         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2020 18:30:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nusaybin'de terörün eğitim kurumlarında bıraktığı izler siliniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei